Томск, , 13:25 — REGNUM

Замгубернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов 8 августа провёл первую рабочую встречу с новым начальником регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) Виталием Щербой. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Томской области.

Уточняется, что вице-губернатор рассказал Щербе «о системе взаимодействия федеральных структур с региональной исполнительной властью». Также Толстоносов пожелал Щербе успехов в службе и попросил взять под личный контроль соблюдение прав заключённых томских колоний.

Напомним, Виталий Щерба был назначен на должность руководителя УФСИН по Томской области 15 июля 2019 года. До этого, с 2016 года, он являлся первым заместителем начальника УФСИН по Новосибирской области.