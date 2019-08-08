Москва, , 13:20 — REGNUM

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская («Единая Россия») не удивлена позицией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по референдуму на полуострове.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет какого-то удивления от заезженной позиции президента Турции Эрдогана по поводу непризнания крымского референдума», — отметила Поклонская в Facebook.

Она выразила сожаление, что в современном мире мало лидеров, способных «говорить правду и принимать самостоятельные, ответственные решения, от которых будет зависеть дальнейшее мировое устройство».

Парламентарий противопоставила Эрдогану президента РФ Владимира Путина, и призвала брать пример с российского лидера, который «услышал крымчан и принял историческое решение».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Турции Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Эксперты назвали его высказывание «дежурной риторикой».

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