Бишкек, , 13:13 — REGNUM

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не отпустил главу ГКНБ в отставку. По словам главы государства «Легко уйти в отставку в тяжелое время. Сейчас надо не уходить в отставку, а обеспечить безопасность».

Ранее председатель госкомитета нацбезопасности Орозбек Опумбаев заявлял, что намерен подать заявление об уходе в отставку из-за неудавшейся попытки задержания бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, предпринятой спецслужбами республики.

Читайте также: Штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева

«Есть моя вина, я это признаю. Можно было задействовать все три с половиной тысячи бойцов, и такого не было бы […] Они были без оружия, они бы обеспечили безопасность спецназа, и все было бы нормально», — подчеркнул Опумбаев.

Читайте также: Разгром киргизских силовиков — 6 в заложниках, глава ГУВД серьезно ранен