Кампала, , 13:12 — REGNUM

Власти Уганды возобновили усилия по регистрации онлайн-издателей и влиятельных в социальных сетях лиц, что, по мнению критиков, является частью продолжающегося процесса «подавления свободы слова в восточноафриканской стране». Об этом передает BBC Swahili.

В комиссии по коммуникациям Уганды сообщили, что тем, кто получает прибыль от своих публикаций в интернете, теперь потребуются авторизационные письма.

Некоторые популярные пользователи социальных сетей обеспокоены тем, что вскоре их доход могут обложить налогом. Они также опасаются того, что новые правила могут привести к самоцензуре онлайн.

Правозащитные организации отмечают, что правительство Уганды рассматривает социальные сети как «угрозу и пытается контролировать и ограничивать их использование». Напомним, в прошлом году правительство Уганды ввело спорный налог на социальные сети.