Екатеринбург, , 13:13 — REGNUM

Глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский поддержал инициативу руководства Русской медной компании (РМК) и Уральского горно-металлургического комбината УГМК) вернуть землю, выделенную под постройку храма, в общегородское пользование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

«Уверен, что после передачи территории прекратятся различные спекуляции на эту тему, в том числе политические. Горожане могут быть уверены, что мы и сохраним сквер, и построим Собор. В дальнейшем сквер можно только благоустраивать, чтобы здесь можно было с комфортом отдыхать», — заявил Александр Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на совместном совещании главы Екатеринбурга и представителей РМК и УГМК было принято принципиальное решение о переводе участка из статуса земли религиозного назначения в территорию категории общего пользования.

Напомним, что ранее в сквере возле Драмтеатра должны были построить храм в честь святой великомученицы Екатерины. Депутаты гордумы утвердили решение о переводе земельного участка в категорию территории религиозного назначения, а сама земля была передана в аренду ООО «Храм святой Екатерины» (учредители РМК и УГМК).

Однако в мае 2019 года начались массовые уличные протесты граждан вставших на защиту сквера от вырубки. В итоге строительство было заморожено.

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