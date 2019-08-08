Исламабад, , 13:48 — REGNUM

В Пакистане задержана дочь осужденного бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа. Об этом, как передает Associated Press, сообщила пресс-секретарь партии Пакистанской мусульманской лиги Мариам Аурангзеб.

По ее словам, инцидент произошел возле тюрьмы в Лахоре, где содержится отец задержанной.

Аурангзеб добавила, что арест Мариам Наваз был санкционирован Национальным контрольным бюро страны, борющимся со взяточничеством.

Пока неизвестно, какие обвинения предъявлены Наваз. За последние дни она провела несколько антиправительственных митингов.

Шариф и его семья были участниками нескольких судебных процессов по обвинению в коррупции после того, как Верховный суд отстранил его от должности в июле 2017 года. Наваз вышла на свободу под залог после того, как исполнение приговора по ее делу было приостановлено.

Напомним, Наваз Шариф отбывает семилетний срок за коррупцию.