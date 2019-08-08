Бишкек, , 13:08 — REGNUM

Глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Орозбек Опумбаев выразил сожаление в связи с тем, что отказался приказать открыть огонь на поражение в ответ на стрельбу бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, сообщает издание 24.kg.

Опумбаев, выступая на заседании Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии, сказал, что никто из бойцов, штурмовавших резиденцию Атамбаева в Кой-Таше, не ожидал от экс-президента выстрелов в безоружных бойцов. «Жалею, что не дал команду открыть огонь на поражение», — заявил Опумбаев.

Глава ГКНБ также рассказал о боевых заслугах убитого заместителя командира отряда «Альфа» Усенбека Ниязбекова. Опумбаев сказал, что погибший офицер участвовал в спецоперациях по задержанию террористов на юге республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что начал стрелять в спецназовцев во время попытки его задержания. Экс-президент отметил, что у его сторонников оружия не было.

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