Джакарта, , 13:03 — REGNUM

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что переговоры между Индонезией и Мозамбиком о преференциальном торговом соглашении были завершены, сообщает Antaranews.

«В этом году мы впервые успешно завершили переговоры о преференциальном торговом соглашении с Мозамбиком», — заявила глава МИД Индонезии в Джакарте.

Ожидается, что это соглашение будет подписано во время индонезийско-африканского диалога по инфраструктуре, который состоится на Бали с 20 по 21 августа 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начало переговорам по соглашению о преференциальной торговле между Индонезией и Мозамбиком было заложено в ходе визита главы МИД Индонезии Ретно Марсуди в Мозамбик в 2017 году.

Читайте также: Индонезия планирует заключить торговое соглашение с Мозамбиком