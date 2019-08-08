Бишкек, , 12:45 — REGNUM

Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев заявил о готовности уйти в отставку, сообщает 8 августа 24.kg.

8 августа состоялось внеочередное заседание Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии, во время которого Опумбаев ответил на вопросы депутатов. Объясняя причину привлечения к спецоперации бойцов «Альфа», глава ГКНБ сказал, что сотрудники спецслужб лучше МВД обучены для выполнения поставленного задания.

«Да, я полагаю, что должен уйти в отставку. Я утром на заседании Совбеза президенту Сооронбаю Жээнбекову сказал, что хочу уйти в отставку», — добавил Опумбаев. Анализируя последствия неудавшейся операции, он добавил, что надо было отправить на выполнение задания 3,5 тыс. бойцов без оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в Бишкеке состоялось заседание Совета безопасности Киргизии под председательством президента республики Сооронбая Жээнбекова. По его словам, экс-президент республики Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию Киргизии.

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