Москва, , 12:34 — REGNUM

Новый этап наступления Сирийской арабской армии на северо-западе Сирии пока развивается успешно. Сирийские войска сумели достаточно быстро взять два города: Арбин и Заках на севере провинции Хама. Из этих городов были выбиты боевики радикальной протурецкой группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

Теперь Сирийская арабская армия переключила свое внимание на основные опорные пункты «Джейш аль-Иззы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — города Кафр-Зита и Аль-Латамна. Вышеупомянутые города уже давно находятся под контролем этой группировки, и потеря данных населенных пунктов станет мощным ударом по ней, так как она контролируют лишь небольшую часть территории на севере Сирии.

В настоящее время сирийские военные установили огневой контроль над главной дорогой, соединяющей Кафр-Зиту и Аль-Латамну, что сильно затрудняет снабжение боевиков и переброску резервов.

Есть еще одна важная деталь заключается в очень сложном рельеф в городе Аль-Латамна: там большое количество пещер, которые джихадисты превратили в свои укрытия. Поэтому сирийская армия столкнется со значительными трудностями при штурме этого города, несмотря на то, что она контролирует город Заках, находящийся на возвышенности по отношению к Аль-Латамне. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.