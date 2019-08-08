Киев, 8 августа 2019, 12:35 — REGNUM
В украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» нет тенденций к расколу, заявил глава партии Дмитрий Разумков 7 августа в комментарии «BBC Украина».
Разумков отметил, что дискуссии не вредят ни партии, ни обществу, ни государству. Представители «Слуги народа» могут дискутировать как в офисе, так и на телеэфирах.
Напомним, слухи о расколе в рядах пропрезидентской партии появились после того, как будущий депутат Верховной рады Александр Дубинский подверг критике идею вероятного главы парламентской фракции Давида Арахамии касательно системы слежки за представителями партии в парламенте под названием «Большой брат».
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