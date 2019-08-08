Киев, , 12:35 — REGNUM

В украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» нет тенденций к расколу, заявил глава партии Дмитрий Разумков 7 августа в комментарии «BBC Украина».

«Глядя на то, что говорят о «расколе», — это некорректно. Ведь это партийная дискуссия. Она была раньше, и она есть сейчас», — рассказал он.

Разумков отметил, что дискуссии не вредят ни партии, ни обществу, ни государству. Представители «Слуги народа» могут дискутировать как в офисе, так и на телеэфирах.

«То другой подход к публичной политике», — добавил он.

Напомним, слухи о расколе в рядах пропрезидентской партии появились после того, как будущий депутат Верховной рады Александр Дубинский подверг критике идею вероятного главы парламентской фракции Давида Арахамии касательно системы слежки за представителями партии в парламенте под названием «Большой брат».

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