Тбилиси, , 12:29 — REGNUM

Тбилиси планирует добиваться вхождения Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии мирным путем. Об этом заявил президент Грузии Саломе Зурабишвили в заявлении, посвященном событиям 2008 года, сообщили в пресс-службе главы государства.

Политика Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства заявила, что Грузия ответит на события августа 2008 года. «Мы не смиримся с нарушением прав грузин в Гали и Ахалгори. Мы не смиримся с ущемлением прав наших граждан — абхазов и осетин, их языка и идентичности», — сказала Зурабишвили.

По её словам, Тбилиси сможет мирным путем присоединить к себе независимые республики и установить новые отношения. В качестве положительного примера приводится вывод российских военных баз с территории Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 на 8 августа Вооруженные силы Грузии предприняли попытку захвата Абхазии и Южной Осетии. Из систем залпового огня «Град» был расстрелян город Цхинвал. Российские войска были вынуждены оттеснить оккупантов. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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