Гонконг, Китай, , 12:32 — REGNUM

Протесты в Гонконге привлекли внимание иностранных СМИ. Некоторые из репортажей, однако, были «предвзятыми», а другие «злонамеренными», передает CGTN.

По информации телеканала, некоторые журналисты «вырывали цитаты из контекста», «монтировали видео, чтобы обмануть аудиторию, создав совершенно иную картину».

В CGTN сообщили, что в CNN «неоправданно назвали протесты мирными, несмотря на то, что демонстранты бросали в полицию снаряды и полностью нарушили работу транспортных служб».

В другом репортаже, опубликованном Mashable, поместили фотографию, на которой пожилая женщина стоит напротив полиции. Подпись к фотографии гласила, что женщина выражала солидарность с протестующими. Однако на самом деле она требовала, чтобы они покинули улицы и прекратили радикальную демонстрацию, сообщают журналисты телеканала.

Репортер ВВС показал полицейского, направляющего оружие на протестующих, не показав при этом то, что его со всех сторон атакует толпа и его действия были лишь самообороной.

Все доводы телеканал CGTN подкрепил видео с места событий.