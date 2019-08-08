Джакарта, , 12:24 — REGNUM

Индонезия и Турция обсудили ход переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Об этом, как сообщает Antaranews, заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди после церемонии вручения верительных грамот в Джакарте.

«Надеемся, что в этом году переговоры будут завершены, а в следующем году, когда мы будем отмечать 70-летие дипломатических отношений с Турцией, они будут подписаны», — заявила глава МИД Индонезии, добавив, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Индонезию в 2020 году.

Известно, что президент Индонезии Джоко Видодо принял верительные грамоты у 12 вновь прибывших послов иностранных государств, в том числе у чрезвычайного и полномочного посла Турции в Индонезии Махмута Эрола Кылыча.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании 2-го комитета по общему секторальному сотрудничеству между Турцией и странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте была принята «дорожная карта» под названием «Сферы практического сотрудничества» сроком на пять лет.

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