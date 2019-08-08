Грозный, , 12:26 — REGNUM

Действия имама Шамиля — лидера горцев во время Кавказской войны XIX века — в годы его теократического правления нанесли большой урон чеченскому народу, ощутимо сократив его численность. Об этом в интервью ИА «Чечня Сегодня» заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, обвинив Шамиля в неоправданных репрессиях против чеченского народа.

«В 1840 году имам Дагестана Шамиль со своим отрядом из 400 человек прибыл в Чечню. Восьмого марта он провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана. С этого дня в течение последующих 20 лет не осталось ни одного села, не сожженного несколько раз. Жители Чечни вынуждены были уходить в горы, женщины, дети и старики умирали от холода и голода. Имам Шамиль приказывал казнить любого чеченца, который говорил о мире с Россией, сжигал населенные пункты, заставлял старейшин приносить клятву на Коране, что народ будет вести войну против России», — сказал Кадыров.

Однако, по словам политика, через 19 лет Шамиль перебрался из Чечни в дагестанское село Гуниб, а затем с почетом сдался России. Кадыров также вспомнил, что имам несколько раз встречался с императором и императрицей, а в августе 1866 года он вместе с двумя сыновьями торжественно поклялся в верноподданичестве России, после чего был возведён в потомственное дворянство.

«Приведший чеченский народ к жесточайшей трагедии человек, сам дал клятву верности России в обмен на титул дворянина. <…> Мы уважаем память Шамиля, как духовного лица, но есть желание знать, почему он, будучи в Чечне, 19 лет воевал с Россией, провоцируя уничтожение народа и Чечни, а вернувшись в Дагестан, через четыре месяца сдался России и стал дворянином? Что это, если не террор против Чечни и чеченского народа?» — задался вопросом Рамзан Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня 2019 года в Дагестане отметили 222-й день рождения Шамиля. В городе Махачкале в честь этого состоялась торжественна церемония открытия отреставрированного памятника имама.