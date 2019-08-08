Цхинвал, , 12:12 — REGNUM

В Южной Осетии батальон специального назначения Минобороны прошел тактико-специальные учения с боевой стрельбой. Трехдневными учениями подведен итог двухмесячным интенсивным занятиям в рамках военно-тактических сборов спецподразделениея. Об этом сообщило 7 августа информагенство «Рес».

В пресслужбе министерства обороны рассказали, что в ходе учений проводились тренировки в условиях, максимально приближенных к боевым. На первом этапе батальон отработал действия подразделения по сигналам оповещения и приведения в высшие степени боевой готовности. На втором — тактические группы вышли в тыл условного противника. На третьем этапе учений бойцы выполнили разведывательные задачи на территории, полностью контролируемой регулярными вооруженными силами условного противника. После выполнения всех учебно-боевых задач, батальон совершил марш-бросок в пункт постоянной дислокации.

Тактико-специальные учения батальона специального назначения министерства обороны Южной Осетии проводились с целями проверки боевой готовности личного состава, совершенствования умений и навыков командиров и бойцов.