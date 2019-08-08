Минск, , 11:58 — REGNUM

Глава белорусского правительства Сергей Румас направился с рабочим визитом в Киргизию, где состоится заседание Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщает 8 августа БелТА.

Ожидается, что Румас и его коллеги, премьер-министры стран ЕАЭС, обсудят формирование общего финансового рынка и проработку перспективных инициатив в цифровой экономике. Главы правительств затронут в числе других вопросы создания наднациональных компаний и нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин.

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Участники встречи выберут время и место проведения следующего заседания Межправсовета ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Межправсовета ЕАЭС пройдет 9 августа в городе Чолпон-Ате в 250 км от Бишкека. Попытка штурма дома экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, произошедшая 7 августа, не повлияла на подготовку международной встречи.

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