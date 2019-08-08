Стамбул, Турция, 8 августа 2019, 11:59 — REGNUM
В 2019 году на Украине будет проведена земельная реформа, чтобы с 2020 года открыть рынок земли, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле, сообщило 8 августа информационное агентство «Укринформ».
Зеленский отметил, что некоторые турецкие компании уже владеют земельными участками на Украине и выразил надежду, что таких компаний станет больше.
Как сообщало ИА REGNUM, по оценке экономиста Александра Охрименко, снятие моратория на продажу земли позволит Украине увеличить свой ВВП на 3−5%. Эксперт уверен, что Украине следует избавиться от мелких и средних фермеров, и отдать землю крупным агрохолдингам.
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