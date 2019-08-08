Тегусигальпа, , 11:55 — REGNUM

«Тысячи гондурасцев снова вышли на улицы главных городов страны Центральной Америки в минувшую среду, и это стало вторым днем протестов, участники которых требуют отставки президента Хуана Орландо Эрнандеса, — сообщает испанское издание El Pais. — Народные выступления начались после того, как прокуратура южного округа Нью-Йорка связала главу Гондураса с предполагаемым заговором, который подразумевал использование денег от наркотрафика в качестве взяток, чтобы добиться поддержки в ходе последней избирательной кампании и оказать услуги, нужные для удержания власти».

Манифестации сопровождались насильственными действиями в гондурасской столице, Тегусигальпе, где сотрудники подразделения по борьбе с беспорядками были встречены градом камней и в ответ использовали против демонстрантов слезоточивый газ и воду под напором. Одновременно сотни человек прошли мирным маршем по другой стороне того же бульвара до преддверия президентской резиденции, охраняемой крупным контингентом сотрудников правоохранительных органов.

За день до этого уже произошли серьезные столкновения в Национальном автономном университете Гондураса в Сан-Педро-Сула (втором по значению городе страны), в результате которых от действий полиции пострадали несколько человек, в том числе оператор местного телеканала.