Каракас, , 11:54 — REGNUM

«Режим Николаса Мадуро удивил венесуэльцев поздно вечером в среду заявлением, что его представители не примут участия в новом этапе переговоров с венесуэльской оппозицией, который должен был пройти на Барбадосе сегодня и завтра, в ответ на новые санкции президента Дональда Трампа в отношении нефтяной державы, — сообщает испанское издание El Mundo. — Посланцы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо в тот момент уже прибыли на карибский остров».

Николас Мадуро (cc) Hugoshi

Мадуро решил не отправлять свою делегацию из-за «грубой и жестокой агрессии, непрерывно и вероломно осуществляемой администрацией Трампа в адрес Венесуэлы, включающей незаконную блокировку экономических, торговых и финансовых активов». Такое сообщение опубликовал в Twitter венесуэльский министр информации Хорхе Родригес.

«Мы решили не присутствовать [на Барбадосе], оценив агрессию империалистического правительства Дональда Трампа, расистского правительства Дональда Трампа», — сказал Мадуро по телефону в ходе передачи на государственном телеканале. При этом он не объяснил, идет ли речь только об отказе от нового этапа переговоров или будет прекращен весь процесс, начатый в мае в Осло.

Слова венесуэльского лидера застали всех врасплох, поскольку во вторник различные представители правительства — такие как вице-президент Делси Родригес и министр иностранных дел Хорхе Арреаса — уверяли, что переговоры продолжатся вопреки американским санкциям.