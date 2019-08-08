Пекин, , 11:50 — REGNUM

Представители министерств иностранных дел Китая и Японии проведут 10 августа новый раунд стратегического диалога между странами, заявила 8 августа официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн 10 августа проведет в Японии новый раунд китайско-японского стратегического диалога с японским коллегой Такэо Акибой», — заявила Чуньин.

В заявлении МИД КНР отмечается, что стратегический диалог между двумя странами был возобновлен спустя семь лет. В Пекине надеются, что переговоры позволят углубить политическое взаимодоверие между двумя государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в конце августа представители министерств иностранных дел Южной Кореи, Китая и Японии проведут в Пекине встречу по вопросам денуклеаризации КНДР.

Читайте подробнее: Главы МИД Южной Кореи, Китая и Японии проведут встречу в Пекине