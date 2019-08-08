Москва, , 11:45 — REGNUM

Рост цен на хлеб исторически приводит к политическим последствиям, отметили в Госдуме.

Росстат опубликовал данные, согласно которым с января по июль 2019 года цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 7,7% в отношении к аналогичному периоду 2018 года.

«Подобные вещи зачастую приводят к росту социальной напряженности и политическим потрясениям. Мы это хорошо знаем по концу 80-х — началу 90-х годов», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Он полагает, что власти предпринимают недостаточно мер для урегулирования ситуации.

«Что делает правительство для предотвращения негативных последствий? Вопрос, скорее, риторический. Складывается впечатление, что «невидимая рука рынка» работает в России по определенному разрушительному плану», — делает вывод парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно данным Росстата, рост цен на хлеб заметно опередил общий уровень инфляции, который по итогам за шесть месяцев составил 5%.