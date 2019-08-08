Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM

Требования для получения многократных финских виз не будут отличаться от условий получения однократных виз с 1 сентября 2019 года, когда Финляндия ужесточит правила подачи заявлений на Шенгенскую визу для граждан РФ. Об этом сообщил 8 августа директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о необходимости прилагать к заявлению маршрут или план поездки, а также доказательства финансового благополучия заявителя.

По словам Туоминена, при подаче заявления на мультивизу достаточно описать первую поездку, даже если это однодневное путешествие на собственной машине в приграничный магазин.

«Мультивиз будут касаться те же требования, что и однократных. Разумеется, мы понимаем, что заявители на мультивизу на два года не могут знать все свои планы и поездки, так что достаточно будет показать документы по первой поездке в свободной форме», — подчеркнул финский дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, у здания визового центра Финляндии в Петербурге каждый день выстраиваются длинные очереди из тех, кто хочет успеть получить шенгенскую визу по старым правилам. Спрос на визы за неделю возрос наполовину.

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