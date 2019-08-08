Кампала, , 11:43 — REGNUM

Угандийский оппозиционер, депутат Роберт Кягулани Сентаму, известный также как Боби Уайн, обвинен в оскорблении и высмеивании президента Уганды Йовери Мусевени.

По информации танзанийского новостного «Mpekuzi», Уайн и его сторонники обвиняются также в закидывании камнями кортежа президента во время его поездки в северный угандийский город Аруа в рамках предвыборной кампании в прошлом году.

Данные обвинения были добавлены в список других правонарушений, совершенных оппозиционером, одним из которых является государственная измена.

Также сообщается, что в случае, если Боби Уайн будет признан виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Оппозиционеру по-прежнему предъявляются обвинения в организации демонстраций против закона, устанавливающего налог на использование социальных сетей и мобильные денежные операции.

Напомним, что депутат недавно объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента страны.