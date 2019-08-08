Додома, , 14:55 — REGNUM

Спикер парламента Танзании Джоб Ндугай призвал лидеров стран-членов Сообщества развития Юга Африки (САДК) поддержать предложение сделать парламентский форум официальным законодательным органом САДК, способным принимать законы.

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», спикер Ндугай выступил с этим заявлением во время обеда, подготовленного для участников выставки, посвященной неделе индустриализации. Мероприятие было организовано Министерством промышленности и торговли Танзании при сотрудничестве с Фондом частного сектора Танзании (TPSF).

«Парламент Танзании в первую очередь выступает за укрепление интеграции САДК посредством организации парламентского форума САДК, в котором участвуют наши (танзанийские) депутаты», — отметил спикер.

«Форум используется для обсуждения вопросов, касающихся интересов государств-членов САДК, в том числе реализации протокола по товарам, добыче полезных ископаемых, науке и технике, сельскому хозяйству, туризму и т. д.», — добавил он.

Глава парламента утверждает: «Осознав важность такого форума, Танзания выступила в его поддержку, чтобы в будущем он мог стать полноценным региональным законодательным органом. Я хотел бы призвать другие государства-члены поддержать идею создания подобного законодательного органа, который сможет стать эффективным инструментом для укрепления интеграционных связей между странами».