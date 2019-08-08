Анкара, , 11:40 — REGNUM

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик напомнил о заявлениях руководства Народно-республиканской партии на предмет того, что «проблемы Ближнего Востока должны решать страны этого региона», и назвал их «наивными».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Омер Челик заявил, что такой подход противоречит реалиям Ближнего Востока и той ситуации, которая сложилась в регионе в действительности. Он отметил, что как только в мире появляется сколько-нибудь сильное государство, оно распространяет влияние на свой регион.

Пресс-секретарь добавил: «Какому государству Ближнего Востока необходимо поручить решение проблемы устранения угрозы террористов, локализованных в Ираке или в Сирии? Позиция Народно-республиканской партии никак не может выйти за рамки типичного ориенталистского понимания».