Анкара, , 11:32 — REGNUM

7 августа 2019 года вступил в законную силу Указ Президента РФ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики», подписанный им 25 июля 2019 года. В соответствии с ним, действие российско-турецкого соглашения о безвизовом режиме от 12 мая 2010 года частично восстанавливается.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, из-под ограничений на въезд в РФ были выведены граждане Турции, имеющие служебные или специальные паспорта, кроме того, в эту категорию вошли и водители машин крупных грузоперевозок.

Министерство иностранных дел Турецкой Республики, в свою очередь, заявило о том, что взаимные ограничения в вопросе въезда в страну более не распространяются на граждан РФ со специальными паспортами, и подчеркнуло, что Турция надеется на то, что действие соглашения о безвизовом режиме будет полностью возобновлено.