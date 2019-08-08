Ашхабад, , 11:29 — REGNUM

Максат Худайкулыев назначен председателем Государственной таможенной службы Туркмении. Соответствующий указ подписал президент республики Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что ранее Максат Худайкулыев занимал должность заместителя председателя таможенной службы. Бывший глава ведомства Атадурды Османов освобожден с занимаемой должности указом главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара руководителем Ахалской области. Ранее Сердар Бердымухамедов занимал должность заместителя главы региона.

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