Анкара, , 12:46 — REGNUM

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп заявил: «Мы уже не страна, зацикленная на внутренних конфликтах, и не вернемся к такому состоянию. Мы отдаем себе отчет в своей реальной силе в глобальном и региональном смысле и в свете ее выражения через дипломатию мы опираемся на 3 основы: защита национальных интересов, основанное на мире общее процветание и благоразумие».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Шентоп отметил: «Турция — не просто название страны или географическое обозначение, это выражение борьбы всего человечества и его надежды, это не только наша родина, но и наша задача».

Политик добавил: «Мы укрепляем Турцию и ведем ее в светлое будущее для того, чтобы сохранить эту надежду, довести до конца борьбу всего человечества за общее процветание и развить мировоззрение, в рамках которого родина видится как задача, задел на будущее».