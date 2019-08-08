Анкара, , 15:02 — REGNUM

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп заявил: «Турция, которая в ХХ веке 80 лет была известна как страна, проигравшая Первую мировую, а после Второй Мировой, несмотря на свою самодостаточность, приговоренная к ограничениям двух лагерей в холодной войне и не имевшая права голоса, сегодня все увереннее заявляет о себе в мире».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Шентоп, охарактеризовав вторую половину ХХ века как один из самых темных периодов, отметил: «Если взглянуть на историю человечества, становится ясно, что всегда появляется солнце, сменяющее темноту светлым утром, рывок, который превращает неизвестность в упорядоченное знание».

Политик добавил: «Тем, кто желает видеть Турцию лишь как пассивный объект политики, не могут понравиться наши притязания на статус равноправного партнера по диалогу. Но мы уже продвинулись до точки невозврата».