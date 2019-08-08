Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге призывает граждан РФ, которые намерены получить новую шенгенскую визу в августе, до ужесточения правил ее получения, записываться на прием в визовый центр Финляндии, а не стоять в очередях на входе, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам директора департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминена, количество заявлений, поданных в визовый центр этой страны, после сообщения о введении новых правил удвоилось по сравнению с прошлой неделей. По его мнению, нет никакой необходимости пытаться получить визу до 1 сентября, однако желающих достаточно.

«Ситуация в визовом центре сейчас напряженная, но визовый центр готов принять всех желающих. Только там образуются большие очереди, особенно в часы пик в 8 утра и с 12 до 14 часов», — сказал Туоминен.

Дипломат призывает все же заранее записываться на прием, так как визовый центр недавно увеличил количество слотов в день. В связи с ростом числа заявок сроки оформления документов увеличились, так как специалисты перегружены.

«Вчера у визового центра было очень много людей, но атмосфера очень спокойная и упорядоченная. Я восхищен тем, как русские спокойно умеют стоять в очереди. Нет никакой необходимости стоять в очереди у визового центра, но если люди желают там стоять, то могут», — сказал Туоминен.

Таким туристам он рекомендовал приходить к визовому центру с 9:00 до 12:30, так как в этот период наблюдается спад числа посетителей.

«Мы в МИД в Хельсинки и в консульстве в Петербурге будем делать всё от нас зависящее, чтобы гарантировать гибкое оформление виз», — добавил он.

«Наша цель — обеспечить оперативное получение виз и в будущем. <…> Мы не «ужесточаем» требования к выдаче виз с 1 сентября. И ранее существовала такая практика, что заявитель должен был представить требуемые документы — план путешествия и доказательства наличия финансовых средств. И раньше мы отказывали заявителям, у кого не было намерения ехать в Финляндию, или тем, у кого не было никакой недвижимости или просто денег. Мы сами не видим причин для ускорения подачи заявлений сейчас, потому что предпосылки для оформления виз не изменились и не изменятся с 1 сентября», — настаивает Туоминен.

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Как сообщало ИА REGNUM, у здания визового центра Финляндии в Петербурге каждый день выстраиваются длинные очереди из тех, кто хочет успеть получить шенгенскую визу по старым правилам.

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Для получения Шенгена жителям Северо-Запада РФ придется теперь подтверждать свои доходы и предоставлять план поездки, бронь гостиницы или билеты. Полный список новых требований будет опубликован на сайтах посольства и генконсульств Финляндии в РФ.

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