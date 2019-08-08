Анкара, , 12:14 — REGNUM

Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар заявил: «Как об этом и раньше говорил наш президент Реджеп Тайип Эрдоган, в вопросе урегулирования ситуации на севере Сирии мы желаем сотрудничать с нашими американскими союзниками, действовать с ними сообща и проводить консультации».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил: «Если же это не представится возможным, то мы готовы сделать все необходимое для защиты нашей страны, нашего народа и его спокойствия, безопасности народов, с которыми мы поддерживаем дружеские и братские отношения, о чем мы уже многократно заявляли».

Министр добавил: «В этой связи все уже прекрасно знают о наших планах в рамках данного вопроса, действия, которые мы готовы предпринять, расположение наших подразделений на местности. Но мы и раньше говорили о своем желании действовать сообща с США, союзником и дружественной нам страной, это справедливо и сейчас».