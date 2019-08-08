Вильнюс, , 11:24 — REGNUM

Парламент Литвы на два дня прервёт свои летние каникулы и соберётся на внеочередную парламентскую сессию, которая состоится 20 и 22 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 августа.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое решение приняло правление парламента из-за утверждения президентом Литвы состава обновлённого правительства и подписания декрета о делегировании в еврокомиссары от Литвы Виргиниюса Синкявичюса. Все эти решения формально должны быть одобрены парламентом, хотя лидер правящих крестьян-зелёных Рамунас Карбаускис уже дал понять, что голосование станет чисто технической процедурой.

Напомним, в обновлённом правительстве изменилось три министра — министром транспорта назначен депутат от Избирательной акции поляков Литвы — Союза Христианских семей (ИАПЛ-СХС) Ярослав Наркевич, главой МВД его коллега по ИАПЛ-СХС в парламенте Рита Тамашюнене, министром сельского хозяйства стал социал-трудовик Андрюс Палёнис. Остальные министры не изменились.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после избрания Науседы новым президентом Литвы в парламенте была расширена правящая коалиция, в которую теперь входят Союз крестьян и зелёных Литвы, Социал-демократическая партия труда, «Порядок и справедливость» и ИАПЛ-СХС. Из-за расширения коалиции среди партий перераспределись руководящие должности как в парламенте, так и в правительстве.