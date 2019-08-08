Анкара, , 13:29 — REGNUM

Турецкое судно подводного бурения на больших глубинах 6 поколения Yavuz начало первый этап буровых работ на континентальном шельфе Восточного Средиземноморья по лицензии, выданной правительством Турецкой Республики Северного Кипра. Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез заявил, что работы начаты на участке скважины Karpaz-1.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фатих Донмез отметил, что в настоящее время Турция достигла уровня технологического развития, который позволяет ей проводить подводное бурение на глубине до 710 метров. Он сказал, что программа текущих работ рассчитана на 5−6 недель. Он выразил надежду на то, что на участке разрабатываемой скважины обнаружатся месторождения природного газа.

Министр подчеркнул, что работы ведутся под слоганом «если есть, то найдем», и добавил, что турецкое судно сейсмической разведки Barbaros Hayrettin Paşa продолжает проведение сейсмологических исследований региона по лицензиям как Северного Кипра, так и Главного управления по делам нефти Турецкой Республики.