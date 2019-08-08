Таллин, , 11:22 — REGNUM

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому количество «безвизовых» районов в стране увеличится. Об этом сообщает национальный вещатель err. ee

Так, из указа следует, что ранее разделенные две безвизовые зоны для иностранных граждан — Брест и Гродно — теперь представляют собой одну безвизовую территорию. К этой же зоне, которую можно посетить без получения виз с туристско-рекреационными целями, добавляются еще 5 районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский. Основная цель данных мероприятий — увеличение туристической привлекательности страны и укрепление экономики приграничных территорий.

Также увеличивается и срок пребывания в безвизовой зоне. Так, граждане из 73 стран, включая Литву, Латвию и Эстонию, смогут прибывать в вышеуказанных территориях Белоруссии до 15 суток. Откроются два дополнительных пункта въезда в Белоруссию на государственной границе — в «Бенякони» и «Берестовица».