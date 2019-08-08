Анкара, , 11:25 — REGNUM

Министерство иностранных дел Турецкой Республики выступило с решительным осуждением одобрения Израилем строительства на оккупированном им с 1967 года Западном берегу Иордана более 2300 новых домов, предназначенных для еврейских поселенцев. В письменном заявлении ведомства говорится, что Израиль этим шагом продолжил политику ущемления прав палестинского народа.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении также указано: «Мы решительно осуждаем эту выходящую за рамки закона политику Израиля. Посредством своей незаконной деятельности по расширению поселений он открыто и безответственно продолжает попирать нормы международного права».

В заявлении подчеркивается: «Мы не признаем данный демарш Израиля, направленный на разрушение перспективы урегулирования путем создания двух государств, еврейского и палестинского, и закрепление оккупации. Мы напоминаем, что всегда будем выступать на стороне братского народа Палестины и их правого дела».