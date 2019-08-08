Токио, , 12:56 — REGNUM

7 августа министр обороны США Марк Эспер и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретились в официальной резиденции премьера в Токио. Накануне встречи премьер-министр Японии заявил журналистам, что «Япония должна тщательно рассмотреть участие страны в коалиции с США».

В ходе переговоров Абэ напрямую не ответил, будет ли Япония принимать участие в альянсе на Ближнем Востоке, который США организуют против Ирана.

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», глава Пентагона также встретился с японским коллегой Такэси Иваей. Ивая тоже ответил, что Токио необходимо рассмотреть «все аспекты» данного вопроса и принять «комплексное решение».