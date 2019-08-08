История вопроса

В июле 2019 года правительство Японии наложило ограничения на поставки в Южную Корею редких материалов, используемых для производства электроники. Запрет может ударить по крупнейшим корейским производителям электроники. Кроме того, Япония может исключить Южную Корею из списка стран, закупающих на упрощенных условиях продукцию для военного производства, подозревая, что Южная Корея продает ее КНДР в обход международных санкций. В ответ жители Южной Кореи выступили с призывом к своим соотечественникам бойкотировать японских производителей и не посещать Японию с туристическими целями.