Токио, 8 августа 2019, 12:15 — REGNUM

7 августа правительство Японии обнародовало постановление об исключении Южной Кореи из списка надежных торговых партнеров (так называемого «белого списка»), которым предоставляются экспортные льготы.

Япония
Япония
Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», ужесточение экспортного контроля начнется с 28 августа. В постановлении также указано, что Япония расширит сферу товаров, на которые не будут действовать торговые преференции. Для отдельных товаров, которые могут использоваться в военных целях, может потребоваться дополнительное одобрение министерства торговли.