Нью-Дели, , 11:25 — REGNUM

Высокопоставленный деятель правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Нирмал Сингх заявил, что арестованные лидеры кашмирской оппозиции содержатся в «7-звездочной тюрьме». Об этом 7 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В интервью указанному агентству Нирмал Сингх подчеркнул, что бывшие главные министры штата Джамму и Кашмир и лидеры местной оппозиции Махбуба Муфти и Омар Абдулла содержатся в «комфортном правительственном учреждении в столице штата городе Сринагар». По словам деятеля БДП, арестованные оппозиционеры «наслаждаются своим времяпровождением и прекрасно себя чувствуют». Нирмал Сингх также отметил, что в условиях нестабильной обстановки в Джамму и Кашмире необходимо было изолировать Махбубу Муфти и Омара Абдуллу от общества, так как «оппозиционеры создают хаос и провоцируют население к нарушению мира, насилию».

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. В ночь с 4 на 5 августа влиятельные деятели кашмирской оппозиции Махбуба Муфти и Омар Абдулла были помещены под домашний арест, а днем позже арестованы. Ведущие политики Индии выступили против действий федерального правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди и призвали немедленно освободить арестованных оппозиционеров.