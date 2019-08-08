Нью-Дели, , 11:31 — REGNUM

Первая сессия парламента Индии после выборов и избрания нового правительства стала самой продуктивной за 67 лет. Об этом 7 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

Сансад Бхаван — здание, в котором располагается Парламент Индии, в Нью-Дели © A.Savin, WikiCommons

В ходе своей первой сессии парламент Индии отработал 281 час, что составляет 135% от изначально запланированного рабочего времени. Это наибольшая по своей длительности сессия парламента за последние 20 лет. За время своей работы высший законодательный орган республики рассмотрел 36 законопроектов, 28 из которых получили одобрение в обеих палатах парламента. Таким образом, был установлен новый рекорд по количеству законопроектов, принятых за одну сессию. Первая сессия парламента Индии в ходе второго срока правления премьер-министра Нарендры Моди запомнится принятием закона о запрете тройного талака (исламского обычная развода), отменой статьи 370 Конституции Индии и реорганизацией штата Джамму и Кашмир.

Напомним, что 6 августа парламент Индии одобрил отмену статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет сформировано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Впервые в истории Индии статус субъектов будет понижен с уровня штата до уровня союзной территории.