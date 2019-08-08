Нью-Дели, , 14:58 — REGNUM

Влиятельный американский конгрессмен Джим Бэнкс обвинил КНР в шантаже Индии. По сообщению индийского новостного издания NDTV Кхабар, Пекин добивается, чтобы Нью-Дели пригласил именно китайскую компанию Huawei создать инфраструктуру для сетей 5G в Индии.

Джим Бэнкс подчеркнул, что Китай пытается силой заставить другие страны мира допустить Huawei на свой рынок и в результате стать объектом шпионажа и кражи интеллектуальной собственности с китайской стороны. По словам члена палаты представителей США от республиканской партии, теперь Пекин пытается оказать давление на Нью-Дели. Напомним, что министр коммуникаций Индии Рави Шанкар Прасад сообщил о планах индийского руководства создать в стране систему связи 5G. Китай призвал Индию не поддаваться давлению со стороны Вашингтона и не препятствовать участию Huawei в различных проектах развития сети телекоммуникаций в Индии.

Ранее, в середине мая 2019 года министерство торговли США ввело санкции против Huawei, перекрыв компании доступ к закупке компонентов и технологий американского производства. Сотрудничество с китайским производителем уже прекратили американские корпорации Google, Intel, Broadcom и другие IT-гиганты. Вашингтон призвал другие страны последовать этому примеру и ограничить свободу действий Huawei на своих рынках.