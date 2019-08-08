Анкара, , 11:11 — REGNUM

В ближайшие годы Украину ждёт рост экономики на уровне 5−7% ВВП, заявил президент страны Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Трансляция проходила 8 августа на странице офиса президента Украины в социальной сети Facebook.

«В последующие годы Украина будет стремительно расти — до 5−7% ВВП в год. Для этого мы уже этой осенью проведём ряд необходимых реформ, что позволит сделать Украину «магнитом» для иностранных инвесторов», — рассказал Зеленский.

Ранее экономический эксперт Василий Фурман заявил, что из-за структурных проблем в украинской экономике, «потолком» для Украины является рост ВВП на уровне 3−4% в год.

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