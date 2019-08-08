Анкара, 8 августа 2019, 11:11 — REGNUM
В ближайшие годы Украину ждёт рост экономики на уровне 5−7% ВВП, заявил президент страны Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Трансляция проходила 8 августа на странице офиса президента Украины в социальной сети Facebook.
Ранее экономический эксперт Василий Фурман заявил, что из-за структурных проблем в украинской экономике, «потолком» для Украины является рост ВВП на уровне 3−4% в год.
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