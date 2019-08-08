, 11:14 — REGNUM

Финские дипломаты в Петербурге объяснили, как можно облегчить получение шенгенских виз по новым правилам для российских автомобилистов, студентов, пенсионеров и «шопоголиков».

Напомним, с 1 сентября 2019 года для получения «финского» Шенгена жителям Северо-Запада РФ РФ придется теперь подтверждать свои доходы и предоставлять план поездки, бронь гостиницы или билеты.

Российские автомобилисты, путешествующие в Финляндию на своей машине, могут сопроводить заявление на оформление финской визы описанием маршрута в свободной форме, написанном от руки. Об этом заявил директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен, передает корреспондент ИА REGNUM.

«План поездки может быть написан от руки в свободной форме, что я планирую путешествовать на своей машине, например, в Лаппеенранту и планирую вернуться вечером на ней же», — сказал Туоминен.

Если же турист собирается ночевать в Финляндии, ему следует предоставить бронь отеля.

Напомним, Финляндия ужесточила требования к оформлению виз для россиян, теперь им нужно прилагать подтверждение наличия финансовых средств и маршрут поездки.

По словам Туоминена, первое требование можно выполнить, предоставив выписку с банковского счета, полученную с помощью мобильных приложений через интернет-банкинг, штампы и подписи не требуются. В выписке должны быть данные о движении средств за последние три месяца.

В непростую ситуацию попадают студенты и пенсионеры, у которых может не быть банковских счетов, признали финны.

«У студентов обычно есть спонсоры, например, родители или принимающая сторона. Пенсионеры же обычно имеют какое-то имущество, квартиру, они могут предоставить также справку ПФР о получении пенсии. Часто у них есть родственники в Финляндии, тогда у них есть приглашение, и родственник гарантирует обеспечение существования пенсионеров в Финляндии», — сказала генеральный консул Финляндии в Петербурге Анне Ламмила.

Тем россиянам, которые ездят в шоп-туры одним днем, достаточно в свободной форме описать программу своего однодневного автобусного тура или приложить ваучер турфирмы, через которую он приобрел билет на автобус.

«Ранее мы просили предоставить эти подтверждения только при необходимости. Никаких проблем не было, так как у русских туристов обычно все в порядке. Более 99% заявителей выполняют требования шенгенской зоны к получению визы», — подчеркнула Ламмила.

Она добавила, что русские туристы «относятся к первому классу путешественников» для Финляндии.

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