Сухум, , 11:05 — REGNUM

8 августа министерство иностранных дел Абхазии направило ноту соболезнования в министерство иностранных дел Южной Осетии по случаю 11-й годовщины со дня начала войны с Грузией, соощает пресс-служба МИД Абхазии.

В ноте отмечается самоотверженность и храбрость народа Южной Осетии, вставшего на защиту своей страны. В документе также указано, что благодаря помощи Российской Федерации сегодня Южная Осетия и Абхазия живут в безопасности и динамично развивают свои государства. «Абхазский народ, испытавший все тяготы войны, живущий с болью и горечью от потери родных и близких, скорбит вместе с братским народом Южной Осетии по жертвам этого бесчеловечного акта агрессии», — присоединилась к дню памяти Абхазия.

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