Нью-Дели, , 13:39 — REGNUM

Посол Индии в США Харш Вардхан Шрингла заявил, что американские санкции в отношении иранской нефти нанесли серьёзный удар по Индии. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Харш Вардхан Шрингла, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Решение Нью-Дели соблюдать американские санкции в отношении иранской нефти основано на понимании важности отношений Индии и США». По словам индийского дипломата, проблема Ирана является приоритетной для Белого дома, в связи с чем Нью-Дели пошёл на ряд уступок. Харш Вардхан Шрингла заявил: «Мы рассчитываем на то, что Вашингтон так же проявит гибкость в наиболее чувствительных для Индии вопросах». Посол южноазиатского государства отметил, что Нью-Дели было сложно найти альтернативные источники энергоресурсов, которые соответствовали бы иранской нефти по цене и качеству.

Напомним, что 5 ноября 2018 года США ввели санкции в отношении Ирана. В порядке исключения Вашингтон разрешил восьми странам, в том числе и Индии, продолжать закупать нефть у Ирана. Исключительные условия действовали до 2 мая 2019 года, а 25 мая 2019 года Индия сообщила о полном прекращении закупок иранской нефти. Отметим, что Индия занимала второе место после Китая по объему импорта нефти из Ирана. На Иран приходилось более 10% общего потребления нефти Индией.