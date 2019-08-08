Бишкек, , 11:03 — REGNUM

Слова экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова о том, что пытавшихся задержать экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева спецназовцев «нельзя считать пленными, поскольку они пришли с оружием и начали стрелять» — это попытка переложить ответственность за беспорядки на правоохранительные органы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы госкомитета нацбезопасности.

В ведомстве отмечают, что в ходе проведения спецоперации бойцы спецназа «Альфа» применяли резиновые пули и спецсредства. И при этом получили огнестрельные ранения боевыми патронами, выпущенные со стороны дома Атамбаева, о чем свидетельствует характер полученных ран и смерть одного из спецназовцев.

«Информация о том, что захваченных спецназовцев оставили их же сослуживцы, также не соответствует действительности. Так как данные сотрудники ГКНБ, захваченные в заложники, были избиты с особой жестокостью», — сообщили в пресс-службе.

Помимо этого, в госкомитете нацбезопасности подчеркнули, что «сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в качестве живого щита использовали женщин и детей».

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