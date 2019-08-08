Белград, , 12:38 — REGNUM

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич, комментируя запрет на въезд граждан с сербским паспортом на территорию Косово, заявила, что это лучший показатель того, что в данном «квазигосударстве» не имеют представления о том «кто пьет, а кто платит». Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Ана Брнабич Srbija.gov.rs

«Мне кажется, что из всего, что происходит в так называемом Косово, данный инцидент является наилучшим показателем того, что это квазигосударство и там никто не имеет представления о том, кто пьет, а кто платит», — сказала Ана Брнабич журналистам в Нови-Саде.

Вместе с тем премьер-министр Сербии подчеркнула насколько неопределенной является ситуация в Косово.

«Советник министра иностранных дел Косово сказал, что гражданам с сербскими документами запрещено пересекать границу, а экс-премьер Косово Харадинай сказал, что не запрещено», — сказала Брнабич.

Управление пограничной полиции Косово приняло решение не признавать сербские паспорта при въезде граждан на территорию Косово. Согласно решению пограничной полиции, запрет на въезд не распространяется на лиц, которые имеют удостоверение личности и специальный сертификат для детей с фотографией.