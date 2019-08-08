Москва, , 11:00 — REGNUM

Законопроект о полномочиях устанавливать требования к форме и содержанию отчета госкопораций правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Поправками устанавливается полномочие правительства РФ на утверждение требований к форме и содержанию годовых отчетов о выполнении программ деятельности (стратегий развития) корпораций и госкомпаний.

Одновременно совет директоров АСВ наделяется полномочиями по утверждению стратегии развития агентства, такие же полномочия получает и наблюдательный совет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.