Сараево, , 12:45 — REGNUM

В Боснии и Герцеговине правительство Республики Сербской подало иск против Федерации БиГ (Боснии и Герцеговины) в отношении долга от распределения косвенных налоговых поступлений на сумму 34 571 047,78 конвертируемых марок (1 292 940 000 рублей). Об этом сообщает боснийская общественная телерадиокомпания «Радио и телевидение Боснии и Герцеговины».

Правительство Республики Сербской объявило, что иск, поданный за ущерб в размере 34 571 047,78 конвертируемых марок (1 292 940 000 рублей), относится к периоду с июля 2017 года по декабрь 2018 года.

В заявлении говорится, что учреждения Республики Сербской дали свое согласие на подачу иска, подготовленного Генеральной прокуратурой Республики Сербской. В правительстве Республики Сербской отмечают, что из-за непринятия новых коэффициентов для выделения средств для энтитетов деньги, принадлежащие Республике Сербской, поступают на счет Федерации БиГ.

Власти Республики Сербской добавили, что они были готовы и открыты для сотрудничества, но из-за препятствий со стороны Министерства финансов Федерации БиГ и отсутствия решения проблемы правительство Республики Сербской обратилось за судебной помощью, чтобы защитить бюджет и права граждан Республики Сербской.