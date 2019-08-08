Улан-Батор, , 10:57 — REGNUM

Военнослужащие России финишировали на международном конкурсе «Конный марафон», который проходит в Монголии в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2019). Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

В настоящее время судьи приступили к совещанию по выявлению победителей конкурса. По итогам переговоров судейской команды будет вынесено коллективное решение о расстановке победителей и призеров в турнирной таблице.

Установлено, что российские горные стрелки из Тывы стали лучшими в метании гранаты с лошади, стрельбе из гранатомета, пулемета и снайперской винтовки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 по 8 августа на базе объединённых Вооруженных сил Монголии на полигоне «Таван Толгой» прошел международный конкурс по полевой выучке «Конный марафон».

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